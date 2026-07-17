Rino Danile nuovo presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte

Nella sala convegni dell’Hotel Baia di Ulisse di San Leone, l’11 luglio scorso, il Lions Club Agrigento Chiaramonte ha celebrato il tradizionale Passaggio della Campana, momento solenne che segna il trasferimento delle consegne tra il Presidente uscente e quello entrante. L’architetto Rino Danile subentra all’ingegnere Giuseppe Pullara, al termine di un anno sociale particolarmente intenso, ricco di progetti e di testimonianze concrete del motto lionistico We Serve.

La serata, carica di emozioni e di significati, si è svolta alla presenza di numerose autorità lionistiche e civili: Angelo Collura, Past Governatore del Distretto 108YB Sicilia; Maria Antinoro, Presidente della X Circoscrizione A.S. 2025/2026; Carmelo Vitello, Presidente della X Circoscrizione A.S. 2026/2027; Giuseppe Arnone, Presidente di Zona 26 A.S. 2025/2026; Nancy Arena, Presidente di Zona 26 A.S. 2026/2027 e direttrice del corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale “Agorà Mundi”; Egla Tornambè Corallo, Presidente del Lions Club Agrigento Host; Antonella Morreale, Presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi; Gli Officer Distrettuali e di Club; Angela Galvano, Consigliera di Parità della Regione Siciliana e socia del Club; Antonella Attanasio, Presidente del Panathlon Club Agrigento, Delegato Provinciale C.O.N.I., Presidente FIDAPA Agrigento e socia del Club; Lina Urso Gucciardino, Presidente del Centro Culturale “Renato Guttuso” di Favara e socia del Club; Carola De Paoli, Presidente A.N.D.E. Agrigento e socia del Club. Ha fatto pervenire un messaggio augurale il Governatore Diego Taviano, letto durante la cerimonia. Durante la serata, il Lions Club Agrigento Chiaramonte ha conferito all’ing. Giuseppe Pullara il prestigioso Melvin Jones Fellow, il più alto riconoscimento della Lions Clubs International Foundation. La motivazione, letta dalla cerimoniere Maria Concetta Principato, ha evidenziato come l’anno sociale 2025/2026 abbia trasformato i valori del Lionismo in opere tangibili: donazione di un defibrillatore alla Prefettura di Agrigento; nascita del Caffè Alzheimer; sostegno alle donne in trattamento oncologico; realizzazione della Sala ISIDE in Questura, dedicata alle donne vittime di violenza; progetti per giovani, prevenzione, inclusione e reinserimento sociale; fondazione del Leo Club Agrigento Chiaramonte, affidato alle nuove generazioni. Un anno così ricco non sarebbe stato possibile senza la collaborazione attenta e generosa di un gruppo di soci che ha affiancato il Presidente Pullara con dedizione e spirito di servizio. Tra questi, Antonio Bongiorno, Giada Castronovo, Enrico Fiorella, Antonella Gallo Garrabba, Anna Limblici, Angelo Moncado, Eduardo Sessa e Carmelo Vitello, insieme a tutti i soci del Lions Club Agrigento Chiaramonte, che hanno rappresentato la vera forza propulsiva del Club. Ognuno, con il proprio contributo, ha aggiunto un tassello a un mosaico fatto di impegno, sensibilità e presenza sul territorio. Si evidenziano, inoltre, due collaborazioni significative che hanno arricchito l’anno sociale: Giovanni Celauro, per il “Poster della Pace”; Anna Maria Giarrizzo Celauro, per il progetto “Zaino Sospeso”.

Nel suo intervento conclusivo, Pullara ha scelto la matematica come metafora del suo anno di presidenza: “La matematica non è la scienza dei numeri: è la scienza delle relazioni.” Ha richiamato Galileo, Eulero, persino lo zero e i numeri negativi, trasformandoli in simboli di ascolto, squadra, umiltà e resilienza. Il cuore del suo messaggio è stato racchiuso in una parola: Segno. E la sua equazione finale è diventata il simbolo dell’intero anno sociale: Amore + Tempo + Servizio = Speranza. “Io non ho mai camminato davanti a voi, né vi ho voluti dietro di me. Ho avuto il privilegio di camminare accanto a voi.” La cerimonia ha visto l’ammissione del nuovo socio Giacomo La Russa di Favara, accompagnato dal socio sponsor Angelo Moncado. Sono stati, inoltre, consegnati i Premi Chevron per i 20 anni di servizio lionistico a Vincenzo Nucera e Domenico Rizzo, premiati dal Presidente della X Circoscrizione Maria Antinoro.

Dopo lo scambio dei distintivi e dei posti, l’arch. Rino Danile ha preso la parola ringraziando tutti i soci per la fiducia accordatagli. Attraverso una metafora legata alla sua professione, ha paragonato il Club a un’opera architettonica collettiva ove le fondamenta sono i valori del Lionismo; le colonne sono rappresentate da tutti i soci che con le loro competenze e la loro disponibilità sostengono ogni giorno la struttura del Club; le finestre rappresentano la capacità di guardare oltre e cogliere i bisogni del territorio; infine il tetto è il rispetto reciproco e la consapevolezza che servire significa costruire qualcosa che rimarrà nel tempo.

Quindi ha illustrato le linee generali del suo programma all’insegna del rispetto, della disponibilità e dell’umiltà ed ha presentato il suo staff di direzione per l’anno sociale 2026/2027: Giusy Katiuscia Amato, segretaria; Salvatore Alba, tesoriere; Nicoletta Sapia, cerimoniere; Paolo Adamo, GST; Nunzia Russi, GMT; Angelo Moncado, vice presidente. A ciascuno di loro il Presidente Danile ha appuntato il relativo distintivo Lions.

La serata si è conclusa con una conviviale apprezzata da tutti i presenti.

Con il Passaggio della Campana, il Lions Club Agrigento Chiaramonte apre un nuovo capitolo sotto la guida dell’arch. Rino Danile, forte di un’eredità fatta di opere, relazioni ed una luce che continuerà a brillare negli occhi delle persone incontrate lungo il cammino.