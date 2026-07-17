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Scontro tra due auto, una rimane in bilico su due ruote
Traffico in tilt sul lungomare
A Catania un’auto è rimasta in bilico su due ruote dopo l’impatto con un’altra vettura. Un video, registrato dal parabrezza di un’auto di passaggio, mostra il mezzo inclinato a quasi 45 gradi sul lato sinistro, sospeso a metà carreggiata. Non si registrano feriti, ma solo tanto spavento per gli occupanti.
Dalle immagini si vedono alcune persone fermarsi per verificare le condizioni degli occupanti e cercare di comprendere la dinamica dell’incidente. Le cause del sinistro restano ancora al vaglio delle autorità. L’episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione stradale
Redazione
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