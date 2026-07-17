Bollino rosso e rischio incendi, a Cammarata e Aragona il termometro sfiora 42,8 gradi

Rischio incendi alto (allarme rosso) domani in tutte le provincie siciliane. Lo dice la protezione civile regionale nell’avviso per rischio incendi e ondate di calore dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.

La temperatura massima registrata oggi in Sicilia dalla rete del servizio informativo agrometereologico è quella delle centraline di Cammarata (Arigento) ed Enna con 42,8 gradi. A Trapani Fulgatore la centralina ha segnalato 42,5 gradi, ad Aragona (Agrigento) 42,6 gradi seguita dalle stazioni di Contessa Entellina (Palermo) che ha segnato 42,4 gradi di Trapani Fontanasalsa che ha segnato 42 gradi, di Calatafimi (Trapani) che ha segnato 41,9 gradi. A Palermo è stata registrata una temperatura massima di 37,6 gradi, a Messina di 36,2 a Catania la temperatura massima registrata è stata di 37,2 gradi. Ma la rete Sias segnala temperature superiori ai 42 gradi in diverse zone della Sicilia da Caltanissetta ad Agira (Enna).