Emergenza idrica a Maddalusa: il Sindaco attiva il Centro Operativo Comunale per tutelare i cittadini fragili

Dopo qualche giorno di attesa e innumerevoli polemiche, il sindaco di Agrigento Michele Sodano, ha firmato l’ordinanza sindacale che dispone l’attivazione immediata del Centro Operativo Comunale (COC) per la gestione dell’emergenza a Maddalusa.

Il provvedimento, di natura contingibile e urgente, mira a salvaguardare la salute pubblica della popolazione residente, concentrando gli sforzi assistenziali e di approvvigionamento idrico verso i soggetti in condizioni di maggiore vulnerabilità, come concordato nei giorni scorsi al tavolo tecnico convocato in Prefettura.

L’ordinanza stabilisce l’erogazione straordinaria di risorse idriche per un periodo massimo di tre mesi, attingendo ai mezzi comunali e al supporto della Protezione Civile Regionale. Il servizio sarà destinato esclusivamente ai nuclei familiari residenti in un’unica abitazione in cui siano presenti persone con specifici requisiti di vulnerabilità. Tra gli aventi diritto rientrano i soggetti invalidi al 100%, le persone con più di 80 anni, i nuclei con minori fino a 5 anni, i beneficiari di indennità di accompagnamento e le famiglie con pazienti allettati, oltre a casi particolari che verranno valutati singolarmente dai Servizi Sociali.

Il Centro Operativo Comunale è allestito al secondo piano dell’ex tribunale di Piazza Gallo e sarà aperto in forma ridotta in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30 (il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30). Per ricevere informazioni sulle procedure da seguire, i cittadini possono contattare il numero telefonico 0922590520. Le richieste di fornitura dovranno essere inviate all’ufficio protocollo generale del Comune tramite PEC all’indirizzo servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it, allegando una dichiarazione sostitutiva che attesti le condizioni di fragilità stabilite.

La misura emergenziale garantirà a ciascun avente diritto una dotazione minima di 50 litri d’acqua pro capite al giorno, in perfetta conformità con le linee guida nazionali espresse dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il fabbisogno essenziale. E’ fatto assoluto e tassativo divieto di cedere l’acqua ricevuta a soggetti terzi, pena l’immediata revoca e sospensione del beneficio.