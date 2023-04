Ripulita la villetta Romano, Stingo: “la città si fa bella per accogliere i turisti”

Ormai da qualche anno la villetta Romano, polmone verde del centro città, è stata adottata dal Comando Provinciale dei Carabinieri. Oggi operai muniti di motozappa, rastrelli e decespugliatori hanno lavorato per ridare un nuovo volto alla villetta. “Finalmente questa villetta rialza la testa. Ci teniamo tanto non solo perchè si trova nei pressi della nostra Caserma e della Prefettura ma perchè rappresenta il vero cuore del centro di Agrigento, che sta vivendo un momento d’oro dopo esser stata dichiarata capitale della cultura. Lavoriamo tutti insieme, in collaborazione con l’Amministrazione, per rendere Agrigento ancora più bella e pulita”, ha dichiarato il colonnello Vittorio Stingo, Comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento che ha assistito ai lavori di discerbamento in presenza del neo assessore Gerlando Piparo.