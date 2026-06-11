Rissa tra donne in una comunità a Villaseta, 3 denunce 

Una rissa tra donne è scoppiata all’interno di una comunità alloggio nel quartiere di Villaseta, ad Agrigento. Le ragazze – due tunisine e una gambiana – si sono affrontate per motivi legati ad una difficile convivenza.

All’interno della struttura è scoppiato il caos con gli operatori che hanno chiamato immediatamente il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno riportato la calma e identificato le protagoniste. Per le tre donne è scattata una denuncia per rissa. Gli agenti hanno anche sequestrato un bastone e uno spray al peperoncino.