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Adesca 13enne e lo costringe ad avere rapporti sessuali: arrestato 36enne

L'arresto è nato dalla denuncia dei genitori di un 13enne

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

Un 36enne della provincia di Messina è stato arrestato dalla polizia a Catania e si trova nel carcere Pizza Lanza con l’accusa di atti sessuali con minorenne. L’arresto è nato dalla denuncia dei genitori di un 13enne: il bambino, mentre si trovava in piazza Abramo Lincoln, a Catania, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che si sarebbe presentato con un nome inventato: dopo una breve conversazione incentrata sul calcio, e una volta intuito che il bambino non era accompagnato da adulti, l’uomo lo avrebbe invitato a salire sulla propria auto per poi appartarsi nella zona di Vulcania. A quel punto il 36enne avrebbe costretto il piccolo a compiere atti sessuali. Dopo la denuncia, gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno avviato le indagini controllando le immagini provenienti dalle telecamere di sicurezza della zona, riuscendo ad individuare l’auto del 36enne e il suo conducente. L’uomo, su cui pendono già dei precedenti specifici per reati sessuali in danno di minori, secondo la procura di Catania andava in giro per il capoluogo etneo “al fine di adescare vittime minorenni”. Qualche giorno dopo l’episodio di piazza Abramo Lincoln, infatti, avrebbe cercato di avvicinare con le stesse modalità un altro minorenne che però sarebbe riuscito a fuggire e ad avvertire i propri genitori che, a loro volta, hanno sporto denuncia.

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