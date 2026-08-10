Cocaina e soldi nascosti in casa: due arresti

Continua a pieno ritmo l’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Gruppo di Monreale. Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio coordinati dalle Compagnie dipendenti, i militari hanno tratto in arresto due persone, mettendo a segno un doppio colpo alla rete dello spaccio e sequestrando un quantitativo complessivo di quasi 40 grammi di droga e 1.500 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite.

Nel primo intervento, a Belmonte Mezzagno, i Carabinieri della locale Stazione, affiancati dal personale della Sezione Radiomobile, hanno arrestato un 41enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Insospettiti dall’atteggiamento particolarmente nervoso mostrato durante il controllo, i militari hanno perquisito la sua abitazione, rinvenendo, nascosti sopra il frigorifero della cucina, un ovulo di cocaina di oltre 20 grammi, ulteriori 2 dosi della stessa sostanza pronte per la vendita e 4 dosi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e circa 300 euro in contanti. Verosimilmente provento di attività illecita.

Parallelamente, a Castelbuono, i Carabinieri della Stazione cittadina hanno portato a termine un secondo blitz arrestando una 40enne incensurata residente a Milano. La donna era solita scendere ogni anno nel centro Madonita per assistere al noto festival musicale “Ypsigrock”, occasione in cui – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – avrebbe approfittato del grande afflusso di giovani e visitatori legato all’evento per avviare un’attività di spaccio. La successiva perquisizione presso la sua abitazione estiva ha permesso di sequestrare altri 14 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione e 1.200 euro in banconote di vario taglio.

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo per i due indagati la misura degli arresti domiciliari.

Entrambe le operazioni testimoniano la costante ed elevata attenzione del Gruppo Carabinieri di Monreale nel garantire la sicurezza del territorio, specialmente nei periodi di maggior richiamo turistico