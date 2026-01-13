Agrigento

Rissa tra gruppi di giovani in via Pirandello, tutti dileguati all’arrivo delle forze dell’ordine 

Si sarebbero affrontati, per futili motivi, nel cuore della movida agrigentina prendendosi a schiaffi, pugni e calci

Si sarebbero affrontati, per futili motivi, nel cuore della movida agrigentina prendendosi a schiaffi, pugni e calci. Protagonisti due gruppi di giovani, secondo una prima ricostruzione provenienti dai comuni della provincia. È successo nella serata di domenica nella centralissima via Pirandello.

Due comitive, per cause non del tutto chiare, si sono presi a cazzotti creando rumori, trambusto e non pochi disagi ai residenti. Sono stati questi ultimi, preoccupati, a chiamare il numero unico di emergenza. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, gli esagitati si erano dileguati. Un ragazzo sarebbe anche rimasto ferito. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto. La zona è coperta da numerose telecamere. 

