Amministrative 2026, ultime ore per decidere sulle candidature: sarà Sodano contro Sodano?

Missioni romane, cene, tavoli e tavolini alla fine non hanno portato il risultato sperato, o almeno non ancora. Il Centrodestra cerca con difficoltà la compattezza sul nome di Lillo Sodano e la questione, adesso, è diventata di sistema e ha perso qualunque aspetto di mera bega locale.

La Lega, infatti, vorrebbe che la questione delle amministrative 2026 di Agrigento – e non solo – varchi i confini siciliani e arrivi sul tavolo nazionale. Una richiesta che non nasce oggi, ma è frutto dell’azione di pressing sul partito dell’assessore regionale Luca Sammartino, che da settimane ormai conduce un “braccio di ferro” insieme alla DC contro l’asse MPA-Forza Italia proprio sull’individuazione del candidato sindaco.

Come noto nei giorni scorsi i deputati Di Mauro e Gallo erano stati a Roma per incontrare Fratelli d’Italia, che in questa partita – pur dichiarando di puntare su Sodano -, invoca in ogni occasione l’unità del centrodestra. Coesione che sarebbe potuta arrivare, tra l’altro, grazie ad una proposta di pace che Lega-DC hanno fatto al partito della Meloni e che prevede l’individuazione da parte di quest’ultimo di un nome diverso da Sodano. Tra quelli avanzati (scartando quindi Luigi Gentile) c’è quello della coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Paola Antinoro, sul quale pare si stia ragionando essendo stata già inserita da FDI in una terna di possibili figure da proporre al famoso tavolo regionale.

Il partito sta riflettendo e usa, al momento, una linea di cautela assoluta molto diversa da quanto raccontano – off records ma non solo – gli Autonomisti, che dipingono Fratelli d’Italia come entusiasta della scelta di Sodano.

Per citare un esempio locale di come FDI non abbia al momento deciso da che parte stare basta un post pubblicato proprio da un membro della classe dirigente del partito, l’ex assessore Costantino Ciulla. “Da settimane i partiti e le coalizioni sono impegnati in interlocuzioni per compiere scelte importanti – dice -. Mi auguro vivamente che il centrodestra sappia presentarsi unito, individuando una guida autorevole e una squadra capace di lavorare nell’interesse della città, una squadra di governo credibile e un Consiglio comunale all’altezza delle sfide che attendono Agrigento”. E considerato che la guida, sulla carta, c’è già nella figura di Lillo Sodano, il non averlo citato fa più “rumore” di quanto si immagini.

Si dice, tuttavia, che stasera dopo l’evento previsto all’Hotel Kaos di Agrigento nel contesto della campagna elettorale per il “Sì” al Referendum con Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito, si terrà un momento conviviale a cui è stato invitato a partecipare proprio lo stesso Lillo Sodano. A quel punto, a quattr’occhi, si capirà cosa dovrà avvenire. Quello che circola è la notizia che tra stasera e domani il partito della Meloni tirerà fuori una nota stampa in cui chiarirà la propria posizione. Seguirà a ruota, pare, la posizione della Lega che tuttavia sembra sempre più motivata a rimanere dall’altra parte della barricata.

Certo è che se FDI si compatterà con MPA e Forza Italia, il Centrodestra sarà ufficialmente diviso in due alle Amministrative, perché sono troppo profonde le divisioni.

Più sereno il clima dentro l’area progressista: domani è prevista una riunione che dovrebbe stabilire la convergenza su Michele Sodano (Controcorrente), che però non è esattamente amato dalla base del suo ex partito, il Movimento 5 Stelle, e non era nei programmi di Italia Viva. Alla fine, pare, prevarrà l’unità. Almeno fuori dalla cabina elettorale.

Bisognerà capire tutti questi “malpancisti” quanto ingrosseranno le fila dell’unico candidato “outsider”, cioè senza appoggi di grandi partiti quale è Giuseppe Di Rosa, che è al momento anche il solo ad aver avviato da settimane una campagna elettorale.