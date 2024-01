Risse e inciviltà in via Gioeni, l’appello dei residenti: “Più controlli per la nostra sicurezza”

“Noi residenti ad Agrigento in via Gioeni ed ambiti limitrofi, quali aderenti al “Comitato Gioeni”, atteso che nella zona talvolta si verificano risse, atti di vandalismo e di inciviltà, affinchè il quartiere sia tutelato e garantita la sicurezza dei suoi abitanti, rivolgiamo il presente appello alle SS. LL. affinchè, ciascuno secondo le proprie competenze, provvedano a prevenire o reprimere l’attuazione delle suddette azioni illecite.” È questo l’appello lanciato dai residenti di via Gioeni, arteria centrale di Agrigento spesso interessata da incresciosi episodi.

“Come infatti sappiamo e come, peraltro, si apprende anche dagli organi di stampa locali, specie nei fine settimana e nel tratto iniziale di via Gioeni (lato via Atenea), nonché all’altezza dei parcheggi ivi presenti, avvengono i predetti atti, che a volte minacciano anche inermi cittadini ed attività commerciali. Siamo ben consapevoli del presidio operato delle forze dell’ordine in questo territorio, e di ciò ne siamo grati, tuttavia riteniamo che sia necessario un maggior controllo della zona, specie in ore notturne, per scongiurare le trasgressioni alle norme ed al vivere civile. Nel manifestarVi la nostra piena disponibilità per quanto dovesse occorrere, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti.”