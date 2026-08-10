Rubati 500 chili di rame alla zona industriale: danno di 10 mila euro
Al via le indagini da parte dei Carabinieri che stanno raccogliendo elementi utili per risalire ai responsabili
Ancora un’azienda nel mirino dei predatori di oro rosso. Questa volta finire nel mirino del ladri è stata un’azienda sita nella zona industriale di Agrigento che si occupa della raccolta, smaltimento e smistamento di materiali metallici. Rubati 500 chili di rame per un ammontare del danno che è stato quantificato a ben 10.000 euro. Dopo l’amara scoperta il proprietario, un trentaquattrenne imprenditore di Agrigento, ha formalizzato la denuncia contro ignoti per furto, ai carabinieri. I ladri sono entrati in azione durante le ore notturne, riuscendo a intrufolarsi nell’area recintata dopo avere rotto il cancello d’ingresso. Una volta dentro hanno sottratto il rame. In azione due o più malviventi. Gli inquirenti stanno lavorando per raccogliere elementi utili alle indagini. Al lavoro anche la Scientifica impegnata nella ricerca di tracce o impronte lasciate dai ladri.