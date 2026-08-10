Isole minori, Schifani: “Farò di tutto per scongiurare aumento dei biglietti”

“Sto seguendo da vicino la questione dell’aumento dei biglietti per i collegamenti con le isole minori e farò di tutto per scongiurarlo. Pur trattandosi di una commessa di competenza statale e non regionale, faremo tutto il possibile per evitare che questo aumento ricada sui cittadini e sulle comunità delle nostre isole. Non ci siamo mai tirati indietro quando si è trattato di cercare una mediazione e continueremo a farlo, in piena sintonia con un Governo nazionale attento agli interessi della Sicilia e dei siciliani”. Così, sui social, il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.