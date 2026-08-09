Si perdono in moto nelle campagne di Sant’Angelo Muxaro, recuperati dopo ore di ricerche

Una giornata dedicata alla scoperta dell’entroterra agrigentino si è trasformata in ore di apprensione per una coppia di motociclisti partiti da Agrigento.

Seguendo le indicazioni del navigatore, i turisti si sono progressivamente addentrati nelle campagne di Sant’Angelo Muxaro fino a raggiungere aree rurali impervie, con tratti difficilmente percorribili in moto. A un certo punto, impossibilitati a proseguire e disorientati, hanno richiesto aiuto alla Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco. A complicare la situazione sono state anche le alte temperature e l’isolamento della zona, priva di abitazioni o punti di riferimento. La Centrale Operativa ha mantenuto costantemente il contatto con i turisti, fornendo assistenza e monitorando la loro posizione, mentre veniva allertato il sindaco di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito. Il primo cittadino, insieme all’assessore Gaetano Milioto, si è immediatamente attivato raggiungendo la zona con una jeep, unico mezzo adatto a percorrere i tratti rurali e accidentati dell’area. Le operazioni di ricerca si sono rivelate complesse a causa delle difficoltà nel ricostruire con precisione il percorso seguito dai motociclisti, probabilmente deviati su una traccia rurale non adatta al transito dei mezzi a due ruote.Dopo alcune ore di perlustrazioni, e grazie al costante coordinamento con la Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco, i due amministratori sono riusciti a individuare e raggiungere la coppia.

I turisti, provati dal caldo e dalla lunga attesa, sono stati messi in sicurezza. Sul posto sono successivamente giunte anche una squadra del 118 e una squadra operativa dei Vigili del Fuoco, intervenute per prestare l’assistenza necessaria e completare le operazioni di soccorso. Dopo essere stati accompagnati fuori dall’area impervia fino a una zona accessibile ai mezzi di emergenza, i due motociclisti sono stati affidati al personale sanitario per i controlli del caso. Le loro condizioni non destano preoccupazione: la disavventura si è conclusa senza conseguenze fisiche, ma con momenti di forte paura. I motociclisti hanno ringraziato il sindaco Tirrito, l’assessore Milioto, la Centrale Operativa e la squadra dei Vigili del Fuoco, oltre al personale del 118, per la tempestività e l’assistenza ricevuta durante tutte le fasi del soccorso.

L’episodio richiama l’attenzione sull’uso prudente dei sistemi di navigazione nelle aree rurali e interne, dove le indicazioni digitali possono includere percorsi non sempre adatti ai mezzi a motore. Una situazione potenzialmente critica si è così risolta positivamente grazie alla collaborazione tra Centrale Operativa e squadra dei Vigili del Fuoco, personale sanitario del 118 e amministratori locali, questi ultimi rivelatisi fondamentali anche grazie alla conoscenza diretta di un territorio rurale particolarmente vasto e complesso.