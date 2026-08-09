Calci e pugni a 22enne per rubargli il cellulare, 4 arresti

La Polizia, in collaborazione con l’Arma dei carabinieri, ha arrestato 4 pregiudicati di 39, 26, 25 e 24 anni, residenti a Comiso e Vittoria per rapina aggravata e lesioni. L’operazione, portata a termine dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, dei commissariati di Comiso, di Vittoria e dei militari della compagnia dei Carabinieri di Vittoria nasce da un’aggressione a un 22enne. Alla giovane vittima, colpita da calci e pugni, furono rubati i cellulari.