Ragusa

Calci e pugni a 22enne per rubargli il cellulare, 4 arresti

Alla giovane vittima, colpita da calci e pugni, furono rubati i cellulari

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

La Polizia, in collaborazione con l’Arma dei carabinieri, ha arrestato 4 pregiudicati di 39, 26, 25 e 24 anni, residenti a Comiso e Vittoria per rapina aggravata e lesioni. L’operazione, portata a termine dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, dei commissariati di Comiso, di Vittoria e dei militari della compagnia dei Carabinieri di Vittoria nasce da un’aggressione a un 22enne. Alla giovane vittima, colpita da calci e pugni, furono rubati i cellulari.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Si perdono in moto nelle campagne di Sant’Angelo Muxaro, recuperati dopo ore di ricerche
Apertura

Maxi truffa del finto carabiniere, anziana consegna 85 mila euro tra soldi e gioielli
di Gabriele Terranova e Irene Milisenda

Lampedusa, regista Giamporcaro falciato e ucciso da un gommone
Apertura

Litiga con un gruppo di ciclisti e li travolge con l’auto, siciliano arrestato per tentato omicidio 
Alessandria della Rocca

Carmelo Burgio, il generale agrigentino candidato da Vannacci a sindaco di Milano
banner italpress istituzionale banner italpress tv