Sagra del Mandorlo in Fiore, 28 nuove corse in treno storico

Anche quest’anno in occasione dell’edizione 2025 della Sagra del Mandorlo in Fiore, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 marzo, Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani, su input dell’assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana e in collaborazione con il Comune di Agrigento, hanno predisposto 28 circolazioni in treno storico per garantire la mobilità tra Agrigento, la Valle dei Templi e Porto Empedocle nelle giornate conclusive dell’evento, durante le quali è prevista una grande affluenza di visitatori.

Il servizio consentirà di poter raggiungere direttamente il centro di Agrigento o la Valle dei Templi direttamente in treno per seguire gli eventi della kermesse. Un’occasione anche per i turisti che accorrono nella città Capitale della Cultura 2025, percorrendo i binari senza tempo della linea Agrigento – Porto Empedocle.

Nelle due giornate, inoltre, la Fondazione FS consentirà a tutti i passeggeri muniti di biglietto ferroviario l’accesso gratuito nei locali del Magazzino merci della stazione di Porto Empedocle Centrale, oggi adibito a sala convegni multimediale, per assistere ad una proiezione immersiva di grande impatto.

Per scolaresche e comitive sarà anche possibile organizzare escursioni e visite guidate nella stazione di Porto Empedocle Centrale.

Ecco gli orari dei treni:

Sabato 15 marzo

Da Agrigento Centrale: ore 8.29, 10.30, 12.08, 13.57, 15.20 e 17.30;

Da Porto Empedocle Succursale: ore 9.14, 11.17, 12.54, 14.36, 16.05 e 18.23;

Domenica 16 marzo

Da Agrigento Centrale: ore 8.29, 10.30, 12.08, 13.50, 15.28, 17.11, 18.54 e 20.30;

Da Porto Empedocle Succursale: ore 9.14, 11.17, 12.50, 14.36, 16.08, 17.53, 19.41 e 21.18

Il costo dei biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici del Mandorlo in fiore è di 4 euro a tratta per gli adulti e per i ragazzi oltre i 12 anni, 2 euro per i minori di 12 anni, mentre è prevista la gratuità per i bambini dai 0 ai 4 anni non compiuti. I biglietti possono essere acquistati, a partire da sabato 8 marzo, su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web e sulle pagine ufficiali della Fondazione FS e di Fs Treni Turistici Italiani sui principali social network.