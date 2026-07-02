Agrigento

Salotto letterario, all’ex casa Portolano si presenta il romanzo “La Ciocca Ribelle” di  Croce Alù

Il 9 luglio, alle ore 18.30, nel giardino di “A Casa di Mammi” presso Villa Rosalia (già Casa Portolano) in via Panoramica dei Templi 2

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Anche quest’anno, il giardino di “A Casa di Mammi” presso Villa Rosalia (già Casa Portolano) in via Panoramica dei Templi 2 – Agrigento  si conferma salotto letterario. Giorno 9 luglio prossimo, alle ore 18,30 avrà luogo la presentazione del romanzo “La Ciocca Ribelle” di  Croce Alù. Il pregevole romanzo  si aggiunge ad altre  pubblicazioni di Croce Alù presentate presso il Salone del libro di Torino nel 2024, che ci fanno apprezzare l’abile  e piacevole espressione letteraria dell’autrice, in versi e narrazione.

L’evento è promosso da: Associazione di Promozione Sociale Villa Rosalia a Bonamorone, La Casa Editrice “Prima Vera” e Associazione Ande. L’ evento vedrà la partecipazione del Sindaco di Agrigento Michele Sodano, del Provveditore agli Studi di Agrigento Salvatore Alberto Petix,  di dirigenti scolastici della Provincia, di Autorità civili ed ecclesiali. La location ospitante, già sede di numerosi eventi culturali, offrirà l’occasione per richiamare Luigi Pirandello che soggiornò in quella casa e vi fece abitare letterariamente Don Ippolito Laurentano nel romanzo “I vecchi e i giovani” definendola “splendida Kolimbetra”.

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