Raccolta rifiuti, l’appello delle ditte: “Essenziali il contributo di tutti”
Intanto proseguono i controlli grazie alle “fototrappole” ma le aziende rivolgono un appello ai cittadini
In riferimento all’elevato aumento del quantitativo di rifiuti indifferenziati (secco residuo) che sta causando gravi criticità nelle operazioni di conferimento e smaltimento presso la discarica autorizzata, si rinnova l’accorato appello all’intera comunità di provvedere al corretto conferimento dei rifiuti (organico, plastica, metalli, carta e cartone, vetro) attenendosi scrupolosamente ai giorni e agli orari previsti dal calendario di raccolta vigente. Il contributo di cittadini, attività commerciali e visitatori è determinante per arginare le problematiche riguardanti l’attuale situazione gestionale ed evitare possibili accumuli di rifiuti sul territorio, contribuendo così alla tutela della salute pubblica e alla vivibilità della nostra città.
Grazie al sistema di fototrappole criptate dislocate sul territorio e al costante lavoro degli organi preposti, si stanno compiendo importanti passi avanti nella lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti. Tuttavia, è fondamentale la collaborazione dell’intera collettività per contrastare questo fenomeno, espressione di degrado, inciviltà e illegalità. Le sanzioni continueranno ad essere applicate con rigore a chiunque sarà colto in violazione delle normative, ricordando che, in alcuni casi, è previsto anche il sequestro del veicolo.