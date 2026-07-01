Raccolta rifiuti, l’appello delle ditte: “Essenziali il contributo di tutti”

In riferimento all’elevato aumento del quantitativo di rifiuti indifferenziati (secco residuo) che sta causando gravi criticità nelle operazioni di conferimento e smaltimento presso la discarica autorizzata, si rinnova l’accorato appello all’intera comunità di provvedere al corretto conferimento dei rifiuti (organico, plastica, metalli, carta e cartone, vetro) attenendosi scrupolosamente ai giorni e agli orari previsti dal calendario di raccolta vigente. Il contributo di cittadini, attività commerciali e visitatori è determinante per arginare le problematiche riguardanti l’attuale situazione gestionale ed evitare possibili accumuli di rifiuti sul territorio, contribuendo così alla tutela della salute pubblica e alla vivibilità della nostra città.

Grazie al sistema di fototrappole criptate dislocate sul territorio e al costante lavoro degli organi preposti, si stanno compiendo importanti passi avanti nella lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti. Tuttavia, è fondamentale la collaborazione dell’intera collettività per contrastare questo fenomeno, espressione di degrado, inciviltà e illegalità. Le sanzioni continueranno ad essere applicate con rigore a chiunque sarà colto in violazione delle normative, ricordando che, in alcuni casi, è previsto anche il sequestro del veicolo.