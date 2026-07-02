Visita di Papa Leone a Lampedusa, attivato sistema di Protezione Civile per i pellegrini

In vista dell’arrivo a Lampedusa di Papa Leone, il Servizio di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento si è già attivato per garantire il supporto logistico e l’assistenza alla popolazione e ai numerosi partecipanti attesi nella più grande delle Isole Pelagie. In coordinamento con le autorità competenti e con il sistema regionale di Protezione Civile, saranno predisposti specifici servizi di accoglienza, informazione e assistenza ai pellegrini lungo le aree interessate dalla visita papale.

«La visita di Papa Leone XIV, rappresenta un evento storico per Lampedusa e per l’intera provincia di Agrigento – ha detto il Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino che si trova già sull’isola pelagica – e siamo orgogliosi di contribuire, attraverso il nostro sistema di Protezione Civile, all’organizzazione di una giornata che avrà una forte valenza spirituale ma anche un importante significato civile e sociale. Lampedusa è da sempre simbolo di accoglienza, solidarietà e umanità: valori che il Santo Padre ha scelto ancora una volta di richiamare con la sua presenza. Ai tanti pellegrini che raggiungeranno l’isola garantiremo il massimo supporto affinché possano vivere questa giornata in sicurezza e serenità». E nel contesto della visita del Papa a Lampedusa, il Libero Consorzio di Agrigento, ha voluto contribuire, attraverso il proprio patrocinio, alla realizzazione del murale “Francesco degli Abissi”, opera dell’artista Igor Scalisi Palminteri, destinata proprio all’isola di Lampedusa. L’opera rappresenta uno dei segni commemorativi dell’anno centenario francescano e nasce anche come gesto di saluto, accoglienza e gratitudine in occasione della visita di Papa Leone XIV a Lampedusa.