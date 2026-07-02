Agrigento

Trasporto studenti con disabilità, online l’avviso pubblico per l’anno scolastico 2026/2027

Per lo svolgimento dei servizi specialistici e del trasporto in favore degli studenti con disabilità che frequenteranno gli istituti superiori nel prossimo anno scolastico

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Libero Consorzio comunale di Agrigento, guidato dal Presidente Giuseppe Pendolino, ha aperto le iscrizioni all’Albo/Registro provinciale degli enti già iscritti agli albi regionali speciali per lo svolgimento dei servizi specialistici e del trasporto in favore degli studenti con disabilità che frequenteranno gli istituti superiori nel prossimo anno scolastico 2026/2027.  L’aggiornamento dell’Albo/registro è finalizzato ad individuare nuovi ed ulteriori enti del terzo settore secondo il sistema dell’accreditamento libero. 

“In particolare – ha spiegato la dirigente del settore Pubblica istruzione e solidarietà sociale, Maria Antonietta Testone – questo aggiornamento riguarda gli enti del terzo settore già iscritti agli albi regionali speciali per lo svolgimento dei servizi specialistici e del trasporto degli studenti con disabilità frequentanti gli istituti superiori di secondo grado”.  Il servizio si svilupperà attraverso l’utilizzo di operatori di integrazione scolastica con specifiche competenze la cui tipologia sarà individuata dalla scuola che richiede l’intervento. Gli operatori, inquadrati nella categoria prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, devono possedere i titoli specifici in relazione alla tipologia di intervento richiesta dalla scuola. 

“Anche quest’anno – ha sottolineato il presidente Giuseppe Pendolino – il Libero Consorzio di Agrigento, arriva puntuale e preciso a questo adempimento che permetterà agli alunni con disabilità di ricevere il giusto sostegno per frequentare al meglio i loro corsi di studio”.  Tutte le informazioni e la modulistica, possono essere consultate e scaricate dalla home-page del sito ufficiale dell’Ente, www.provincia.agrigento.it

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