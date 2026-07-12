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Aggredisce e insulta la compagna, arrestato operaio a Raffadali 

Un operaio di 46 anni residente a Raffadali è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti ai danni della compagna

Pubblicato 36 secondi fa
Da Redazione

Un operaio di 46 anni residente a Raffadali è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti ai danni della compagna, una donna di poco più giovane. Per quest’ultima è scattato il “codice rosso”, lil protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza domestica.

Sono state le sue denunce a far scattare l’inchiesta culminata con l’arresto dell’operaio. Secondo quanto ricostruito, infatti, il 46enne avrebbe maltrattato ripetutamente la fidanzata insultandola e, in qualche occasione, anche mettendole le mani addosso. I carabinieri hanno messo fine a questa delicata e dolorosa vicenda fermando e arrestando l’operaio. Quest’ultimo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere. 

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