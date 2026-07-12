Cristina D’Avena in concerto a Realmonte il 18 luglio al Teatro Costabianca

Una serata destinata a richiamare pubblico da tutta la Sicilia e a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Sabato 18 luglio, il Teatro Costabianca di Realmonte ospiterà “Passione Anni ’90”, il grande evento dedicato alla musica, al divertimento e ai ricordi di un’intera generazione, con ospite d’eccezione Cristina D’Avena, l’indiscussa regina delle sigle dei cartoni animati.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Lavori & Passioni Management, unirà musica dal vivo, spettacolo e animazione in un format pensato per coinvolgere famiglie, giovani e tutti coloro che hanno vissuto gli indimenticabili anni Novanta.

Protagonista assoluta della serata sarà Cristina D’Avena, che salirà sul palco per interpretare le celebri sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato l’infanzia di milioni di italiani. Un concerto ricco di emozioni, capace di far cantare insieme grandi e piccoli sulle note dei brani che continuano a essere un simbolo della cultura pop italiana.

A seguire, il pubblico sarà travolto dall’energia di Italo Dance Generation ’90, il format esclusivo prodotto da Lavori & Passioni Management, che trasformerà il Teatro Costabianca in una grande discoteca a cielo aperto con DJ set, vocalist, ballerine, mascotte, animazione, effetti speciali e una selezione delle più grandi hit dance degli anni Novanta.

Ad aprire l’evento saranno le coinvolgenti Blue Sisters, mentre la conduzione sarà affidata a Emanuele Cellauro.

L’appuntamento rappresenta uno degli eventi di punta del cartellone estivo di Realmonte e punta ad attirare visitatori da ogni parte dell’Isola, contribuendo alla valorizzazione turistica del territorio attraverso un’offerta di intrattenimento di alto livello.

I biglietti sono già disponibili sul circuito AgrigentoTicket e nei punti vendita autorizzati.