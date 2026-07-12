Scontro in galleria tra due auto, una si ribalta: ferita una donna

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” si registrano rallentamenti a causa di un incidente avvenuto al km 21, all’interno della galleria Ventimiglia, nel territorio comunale di Trabia (PA), lungo la carreggiata in direzione Palermo.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una delle quali si è ribaltata.Nell’urto una donna ha riportato un trauma al volto ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, che l’ha trasferita in ospedale per le cure necessarie.

Sul posto sono presenti la Polizia Stradale, le squadre Anas e i sanitari del 118 per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Anas informerà costantemente gli utenti sull’evoluzione della viabilità.