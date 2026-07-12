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Non si ferma all’Alt della Polizia e scatta l’ inseguimento: da Gela fuggitivo fermato a Licata

Il folle inseguimento da Gela si è concluso a Licata dove Polizia e Carabinieri sono riusciti a fermare il mezzo

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

Si è concluso a Licata un inseguimento di un’auto che non si è fermata all’alt imposto dalla Polizia di Gela. Danneggiata un’auto della Polizia. Una volta eluso il posto di blocco, il guidatore del mezzo ha provato a far perdere le proprie tracce dirigendosi verso Licata attraverso la Statale 115. L’inseguimento si è concluso in via Gela a Licata dove gli agenti di Polizia, in collaborazione dei Carabinieri del radiomobile di Licata, sono riusciti a raggiungere e fermare i fuggitivi. Mezzo e proprietario sono stati quindi ricondotti a Gela. Sui fatti procede il Commissariato di Polizia gelese che ha tratto in arresto un uomo. L’episodio si è verificato intorno alle ore 3 della notte passata.

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