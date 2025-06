San Leone, l’antenna è abusiva: va rimossa

Il Comune di Agrigento ordina la demolizione della struttura per telecomunicazioni in Viale dei Pini, realizzata da Inwit per conto di Vodafone, ritenuta abusiva e in violazione di vincoli paesaggistici. L’antenna per telecomunicazioni realizzata a San Leone, ad Agrigento, in Viale dei Pini, è abusiva e dovrà essere demolita entro 30 giorni. Lo stabilisce l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 18 del 27 giugno 2025

Il sopralluogo ha portato all’accertamento delle opere realizzate dalla società INWIT S.p.A., proprietaria dell’infrastruttura destinata alla rete Vodafone: una base in calcestruzzo armato di circa 46 metri quadrati e un palo porta-antenne alto 28 metri. Il tutto in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali.

La Soprintendenza ai Beni Culturali, con nota del 25 giugno 2025, ha confermato che l’intervento è incompatibile con i vincoli esistenti, sottolineando che “l’area è immediatamente limitrofa al Parco archeologico della Valle dei Templi” e soggetta all’art. 15 della L.R. 78/76. La dichiarazione in autocertificazione utilizzata dalla società per giustificare l’intervento è stata ritenuta non valida, poiché – come ricorda la stessa Soprintendenza – “il silenzio-assenso non si applica ai beni culturali”.

L’ordinanza firmata dall’ing. Alberto Avenia, dirigente comunale del Settore V, impone dunque a INWIT e al locatario del terreno, Corsini Armando, di provvedere alla rimozione dell’opera entro 30 giorni, con l’aggiunta di una sanzione amministrativa di 5.000 euro. In caso di inottemperanza, sarà il Comune a procedere d’ufficio con addebito dei costi ai responsabili.