Due valorosi pescatori agrigentini hanno salvato da sicura morte una tartaruga Caretta caretta, impigliata in una matassa di nailon, che la stava soffocando. Una volta liberata la tartaruga è stata rimessa in mare. Il video pubblicato sulla pagina facebook Mareamico Agrigento in poco tempo ha ricevuto tante reazione di apprezzamento per i due pescatori.