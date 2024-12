Sanità agrigentina, il direttore Capodieci: “il nostro obiettivo migliorare la qualità dell’assistenza”

Stabilizzazione degli operatori sanitari, concorsi per i primari, dirigenti medici e infermieri, lavori per le case di comunità e sistemazione dei Pronto Soccorsi, risonanze magnetiche e tac in tutte e cinque le strutture sanitarie, inaugurate quattro centrali operative territoriali (Cot) e il centro metabolè, occhio alle liste d’attesa, con smaltimento di quelle riguardante il 2023. Queste sono alcune delle attività messe in campo dall’Asp di Agrigento diretta da Giuseppe Capodieci.

“Stiamo lavorando a 360 gradi per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, e cercare di migliorare i servizi per i pazienti. Il nostro obiettivo resta quello di migliorare l’offerta sanitaria e lo sto facendo lavorando al potenziamento della rete ospedaliera. Abbiamo riaperto l’ortopedia d Sciacca e a giorni inaugureremo il Pronto soccorso e la Casa di Comunità ad Agrigento.Abbiamo ottenuti vari riconoscimenti, mi preme ricordare l’emodinamica e le cardiologie di Sciacca e Agrigento insignite come le prime in Italia, e abbiamo un centro veleni all’avanguardia che ha salvato varie vite. L’azienda non è del direttore che ha un contratto a termine, ma è dei cittadini, ed è proprio a loro che voglio fare il mio auguro di buon 2025 sperando che l’assistenza sanitaria possa essere sempre migliore”. Queste le parole del direttore dell’Asp Capodieci tracciando un bilancio delle attività svolte nel 2024 e quelle che verranno nel 2025 anno di Agrigento Capitale della cultura 2025.