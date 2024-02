Scappa all’alt della polizia, 24enne arrestato dopo inseguimento da San Leone a Villaseta 

Non si ferma ad un posto di blocco della polizia, che gli aveva intimato l’alt nel quartiere di San Leone, tentando una fuga per le vie della città fino al quartiere di Villaseta. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno arrestato un ventiquattrenne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane si trovava alla guida di un’auto, senza patente e senza assicurazione, quando la polizia lo ha fermato a San Leone per un controllo.

Non appena ha visto la paletta, il ragazzo ha ben pensato di accelerare provando a seminare gli agenti. Al termine di un lungo inseguimento, terminato nel quartiere di Villaseta, è stato però bloccato e arrestato. Il gip del tribunale di Agrigento ha convalidato il provvedimento e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora.