Agrigento

Settantenne rischia di annegare a San Leone, salvato da due carabinieri liberi dal servizio 

Provvidenziale l’intervento di due carabinieri liberi dal servizio che, notando il bagnante in pericolo, non hanno esitato un attimo a tuffarsi in acqua e portarlo a riva

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Momenti di panico questa mattina a San Leone. Un settantenne, a causa del mare mosso, ha rischiato di annegare nella spiaggia della cosiddetta “Pubblica Sicurezza”, lungo il viale delle Dune del quartiere balneare agrigentino.

Provvidenziale l’intervento di due carabinieri liberi dal servizio che, notando il bagnante in pericolo, non hanno esitato un attimo a tuffarsi in acqua e portarlo a riva. I due militari, che hanno riportato lievi ferite per lo sfregamento con sugli scogli, hanno scongiurato conseguenze ben peggiori e l’uomo è stato salvato. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.27/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.27/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Schianto moto-auto all’ingresso di San Leone, grave 20enne 
Agrigento

Settantenne rischia di annegare a San Leone, salvato da due carabinieri liberi dal servizio 
Agrigento

Fondi Pnrr a Santa Croce, contestato un danno da oltre 5 milioni per il progetto mai realizzato
Apertura

Tragedia a Ribera, 66enne muore in incidente stradale con la moto 
Apertura

L’allarme del Procuratore De Lucia: “Ad Agrigento non ci sono più pentiti e si usano i Kalashnikov”
banner italpress istituzionale banner italpress tv