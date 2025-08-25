Agrigento

Schifani incontrerà presidente di Aica Agrigento

Obiettivo dell'incontro è garantire trasparenza e individuare soluzioni utili alla tutela della comunità agrigentina

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, incontrerà a Palazzo d’Orléans, a Palermo, la presidente del Consiglio di amministrazione di Aica Agrigento, Daniela Nobile. E’ quanto si legge in una nota della Regione. “L’iniziativa – sottolinea la nota -, fa seguito all’appello pubblico rivolto dalla stessa Nobile che ha chiesto un confronto per chiarire la situazione dell’azienda idrica dei Comuni agrigentini, alla luce del recente pignoramento dei conti disposto da Siciliacque. Obiettivo dell’incontro è garantire trasparenza e individuare soluzioni utili alla tutela della comunità agrigentina e alla stabilità dell’impresa”, conclude la nota della Regione Siciliana.

