Pignoramento conti Aica, Schifani incontrerà la presidente Cda Nobile

"Obiettivo dell'incontro - spiegano dalla Presidenza della Regione siciliana - è garantire trasparenza e individuare soluzioni utili alla tutela della comunità agrigentina e alla stabilità dell'impresa".

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, incontrerà a Palazzo d’Orléans la presidente del Consiglio di amministrazione di Aica Agrigento, Daniela Nobile. L’iniziativa fa seguito all’appello pubblico rivolto dalla stessa Nobile che ha chiesto un confronto per chiarire la situazione dell’azienda idrica dei Comuni agrigentini, alla luce del recente pignoramento dei conti disposto da Siciliacque.

