Sciacca, la Futuris srls si è aggiudicata il bando del Carnevale

La società Futuris srls si è aggiudicata, per il secondo anno consecutivo, il bando del Comune di Sciacca per l’organizzazione, la realizzazione, la gestione e la promozione del Carnevale di Sciacca in programma nel 2025 e nel 2026 con possibilità di proroga anche nel 2027.

A seguito della riunione della Commissione, nominata dal Comune di Sciacca per valutare le offerte pervenute a seguito dell’avviso pubblico, la società Futuris srls è stata individuata vincitrice.

Futuris srls, società fondata da Giuseppe Corona e Antonio Di Marca, si occupa dal 2014 di produzione di eventi. Vanta collaborazioni importanti nel mondo del booking e dei brand, con un portfolio clienti di rilievo nazionale. Futuris, giunta nel 2024 al suo decimo anniversario, nel suo percorso si è imposta sul mercato nell’ideazione, organizzazione e produzione di eventi, tra i quali undici edizioni di Azzurro Food Festival, tre edizioni del Green Valley Pop Fest con Radio 105, un’edizione di Inycon, sette edizioni del Carnevale di Sciacca (tra le quali l’edizione di grande successo del 2024 in cui ha raggiunto il record di oltre 90 mila presenze), oltre a tanti concerti ed eventi live con artisti di fama nazionale.

Nei prossimi giorni Futuris terrà una conferenza stampa per comunicare i dettagli del Carnevale di Sciacca 2025 che si terrà in 5 Corsi Mascherati nelle giornate di: sabato 22 e domenica 23 febbraio, venerdì 28 febbraio, sabato 1 e domenica 2 marzo.

Biglietti in vendita dalle prossime ore su www.carnevalesciacca.it e www.ticketsms.it