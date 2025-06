Sciopero metalmeccanici, al sit in anche una delegazione della CGIL Agrigento

Una folta delegazione dei metalmeccanici della CGIL di Agrigento parteciperà allo sciopero regionale indetto per oggi a Palermo, a sostegno della vertenza per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore metalmeccanico.

La mobilitazione, promossa da FIOM CGIL Sicilia, coinvolgerà lavoratori e lavoratrici provenienti da tutta l’Isola, che manifesteranno per rivendicare salari dignitosi, diritti e garanzie occupazionali in un contesto economico sempre più difficile e incerto. Con i lavoratori che prenderanno parte all’iniziativa, ci sarà il segretario organizzativo Franco Gangemi e Vincenzo Alongi coordinatore provinciale Fiom cgil in rappresentanza della realtà produttiva del territorio agrigentino.

“È fondamentale far sentire la nostra voce – afferma il coordinatore della FIOM CGIL Agrigento – Il contratto nazionale è uno strumento di giustizia e tutela, e non possiamo accettare ulteriori ritardi e rinvii. Saremo a Palermo per chiedere risposte concrete e immediate.”

La CGIL invita tutte le lavoratrici e i lavoratori a partecipare numerosi per dare forza ad una battaglia che riguarda non solo il presente, ma anche il futuro del lavoro in Sicilia e in Italia.