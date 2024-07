Scippa la borsa a due donne e poi aggredisce passante, denunciato 25enne

Si apposta nel centro storico di Agrigento, a pochi passi da via Garibaldi, per poi entrare in azione e scippare la borsa a due donne. Non contento, poco dopo, aggredisce anche un passante che aveva assistito alla scena provocandogli una ferita alla clavicola. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Un venticinquenne originario della Liberia ma domiciliato a Ravanusa è stato denunciato per le ipotesi di reato di furto con strappo, lesioni personali e porto abusivo di armi. Il fatto è accaduto alla discesa Caracciolo, vicino via Garibaldi. I militari dell’Arma, a margine di una perquisizione, hanno anche trovato quattro cellulari, una pinza e un taglierino.