Scontro in via Cavaleri Magazzeni, 5 feriti lievi tra cui due bambini

Un incidente stradale è avvenuto domenica lungo via Cavaleri Magazzeni, nel quartiere di San Leone. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili. Il bilancio è di cinque agrigentini feriti: un uomo, due donne e due bambini. Le ferite riportate sono state per fortuna lievi e tutti sono stati portati all’ospedale per le cure mediche del caso. La prognosi è di pochi giorni.