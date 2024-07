Scontro scooter-auto a Villaggio Mosè, giovane in ospedale in codice giallo 

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata lungo il viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter Liberty e una Fiat Punto.

Ad avere la peggio è stata la conducente del mezzo a due ruote, una giovane agrigentina. La ragazza ha riportato traumi sparsi e alcune fratture. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato in ospedale la ragazza in codice giallo. Presenti i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi.