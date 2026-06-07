Scontro tra auto e bus al bivio Crocca, donna in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri lungo la strada statale 115, in prossimità del bivio tra le contrade Mosella e Crocca. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Ypsilon e un bus di linea.

Ad avere la peggio è stata la conducente dell’utilitaria. Illesi, invece, sia l’autista che i passeggeri del mezzo pesante. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati di ricostruire quanto accaduto. La donna è stata trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Non è grave e ha riportato qualche trauma sparso.