Maltrattamenti alla moglie, 40enne disoccupato ai domiciliari
La vicenda scaturisce dalla denuncia della donna, una 35enne libera professionista stanca ormai di subire continui soprusi ed essere sottoposta a vessazioni
I carabinieri di Ribera, in esecuzione di un provvedimento firmato dal gip del tribunale di Sciacca, hanno arrestato un quarantenne disoccupato per il reato di maltrattamenti in famiglia.
Il giudice ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dei domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. La vicenda scaturisce dalla denuncia della donna, una 35enne libera professionista stanca ormai di subire continui soprusi ed essere sottoposta a vessazioni. I militari hanno anche avviato il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza domestica.