A Sciacca il commissario Costas Kadis, Falcone: “sul tavolo cinque priorità per la pesca siciliana”

«La visita del commissario Costas Kadis in Sicilia è un successo storico, il risultato di un impegno che avevamo assunto a Bruxelles e che oggi trova piena attuazione. Abbiamo portato i massimi vertici europei della Pesca a confrontarsi direttamente con le nostre marinerie, perché le scelte UE sull’economia del mare devono partire dall’ascolto dei territori». Lo ha dichiarato l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE e componente della Commissione Pesca del Parlamento europeo, durante l’assemblea al Palazzo di Città di Sciacca (Agrigento) con il commissario europeo per la Pesca e gli Oceani Costas Kadis. La visita rappresenta la prima volta di un commissario europeo alla Pesca in carica a Sciacca e in Sicilia.

«Abbiamo posto sul tavolo cinque questioni precise: semplificazione delle regole, contrasto alla pesca illegale, rinnovo delle flotte, equilibrio tra sostenibilità ambientale e competitività dei pescatori, pieno riconoscimento del principio di insularità. Saranno queste le direttrici lungo cui lavoreremo nella definizione del prossimo Quadro finanziario pluriennale europeo 2028-2034», ha aggiunto Falcone.

«Sono felice di essere qui – ha dichiarato il commissario europeo Kadis – per ascoltare e ottenere un feedback diretto dai portatori di interesse, i pescatori e i componenti del comparto in Sicilia. L’Europa mette già a disposizione fondi per la Sicilia attraverso il FEAMPA, ma le autorità locali devono accelerare nel loro impiego. Stiamo intervenendo anche sul caro carburante ed è bene attingere a tutte le risorse disponibili. Abbiamo bisogno di garantire condizioni di parità per tutti, insieme a sostenibilità e competitività. Ringrazio l’amico Marco Falcone per averci dato questa importante occasione di confronto con le marinerie della Sicilia e del Mediterraneo».

«Kadis ha mantenuto la promessa fatta a noi a Bruxelles: la sua presenza in Sicilia dimostra che il dialogo con i territori può incidere sulle scelte europee. Ora porteremo a Bruxelles le istanze raccolte in questi giorni», conclude Falcone.