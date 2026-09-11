Raid ad Aragona, danneggiati locali dei servizi sociali e dell’ex guardia medica 

Non è ancora chiaro se chi ha agito lo ha fatto per rubare qualcosa o soltanto per il puro scopo di devastare ogni cosa. Certo è, invece, il danno provocato ai locali del Comune di Aragona che ospitano i servizi sociali e l’ex guardia medica in via De Nicola. Ignoti malviventi sono entrati in azione tra martedì e mercoledì danneggiando arresti e mettendo a soqquadro i locali. A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Giuseppe Pendolino. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione.