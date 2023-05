Screening oncologico, l’Asp di Agrigento invita ad accettare lettere per effettuare i test

All’Asp di Agrigento è sempre “l’ora della prevenzione!” ed è per questo che il Centro Gestionale Screening raccomanda ai cittadini delle fasce d’età target di accettare la lettera d’invito recapitata a casa per effettuare la mammografia (donne di età compresa fra 50 e 69 anni), il Pap/Hpv Dna test (donne di età compresa fra 25 e 64 anni) e per ritirare il kit per lo screening del colon retto presso le farmacie (uomini e donne di età compresa 50 – 69 anni).

La referente del Centro, Angela Matina, ricorda a chi ha già ritirato il kit per la rilevazione del sangue occulto nelle feci di eseguire il test riportando poi il campione in farmacia ed invita la popolazione target che non dovesse ricevere la lettera a contattare il Centro Gestionale Screening ai numeri di telefono: 0922 407829 – 407170 – 407538 – 407161. Gli stessi numeri sono raggiungibili anche per l’eventuale spostamento degli appuntamenti prefissati e per ogni altra informazione.