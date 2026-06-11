Scuola, 3.599 agrigentini pronti all’esame di maturità

Sono 44.325 gli studenti siciliani che a partire da giovedì 18 giugno affronteranno la prima prova scritta (Italiano) dell’esame di maturità. Si tratta di 41.839 alunni di licei, istituti tecnici e professionali statali e di altri 2.486 delle scuole paritarie. Rispetto allo scorso anno si registra un calo dello 0,21 per cento: nel 2025, infatti, i candidati erano stati 44.420, di cui 41.622 nei licei, istituti tecnici e professionali statali e 2.798 delle paritarie.

E’ quanto emerge dai dati elaborati dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Le commissioni, composte da commissari interni ed esterni e presiedute da un presidente esterno, sono nell’Isola 1.270 (erano 1.274 nel 2025), di cui 304 a Palermo, 267 a Catania, 163 a Messina, 109 ad Agrigento, 115 a Siracusa, 108 a Trapani, 81 a Ragusa, 77 a Caltanissetta, 46 a Enna. Dei 44.325 candidati siciliani – 43.118 interni e 1.207 esterni – più della metà, 24.161 (il 54 per cento), si presenterà alla prova nei licei; 13.269 (il 30 per cento) negli istituti tecnici e 6.895 (il 16 per cento) nei professionali. Dei 41.839 maturandi tra interni ed esterni delle scuole statali, le province in cui si concentra il maggior numero di candidati sono Palermo e Catania: sono rispettivamente 9.946 (erano 9.713 nel 2025) e 9.523 (erano 9.453 nel 2025). Seguono Messina con 5.173 (erano 5.057 nel 2025), Trapani 3.764 (3.845 nel 2025), Agrigento 3.599 (3.722 nel 2025). A Siracusa e provincia se ne presenteranno 3.296 (3.231 nel 2025), a Ragusa 2.775 (2.697 nel 2025), a Caltanissetta 2.490 (2.542 nel 2025) e, infine, Enna con 1.273 (erano 1.362 nel 2025).

Dei 2.486 candidati delle scuole paritarie siciliane, 833 sono a Palermo e 451 a Catania. Tra i licei è anche quest’anno lo scientifico che conta il maggior numero di maturandi 6.012 (6.367 nel 2025), a cui vanno aggiunte le diverse opzioni tra cui: scientifico – opzione scienze applicate (3.087), scientifico – sezione a indirizzo sportivo (493), scientifico opzione internazionale cinese (33), scientifico – opzione scienze applicate quadriennale (76) e scientifico quadriennale (28), un percorso sperimentale autorizzato dal ministero e che consente ai giovani di acquisire il diploma in quattro anni invece che in cinque. Seguono il liceo classico (3.872), scienze umane (3.298), linguistico (2.682), scienze umane – opzione economico sociale (1.304), liceo delle arti figurative, plastico – pittorico (566).