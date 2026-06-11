Agrigento

Scuola, 3.599 agrigentini pronti all’esame di maturità

E' quanto emerge dai dati elaborati dall'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Sono 44.325 gli studenti siciliani che a partire da giovedì 18 giugno affronteranno la prima prova scritta (Italiano) dell’esame di maturità. Si tratta di 41.839 alunni di licei, istituti tecnici e professionali statali e di altri 2.486 delle scuole paritarie. Rispetto allo scorso anno si registra un calo dello 0,21 per cento: nel 2025, infatti, i candidati erano stati 44.420, di cui 41.622 nei licei, istituti tecnici e professionali statali e 2.798 delle paritarie.

E’ quanto emerge dai dati elaborati dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Le commissioni, composte da commissari interni ed esterni e presiedute da un presidente esterno, sono nell’Isola 1.270 (erano 1.274 nel 2025), di cui 304 a Palermo, 267 a Catania, 163 a Messina, 109 ad Agrigento, 115 a Siracusa, 108 a Trapani, 81 a Ragusa, 77 a Caltanissetta, 46 a Enna. Dei 44.325 candidati siciliani – 43.118 interni e 1.207 esterni – più della metà, 24.161 (il 54 per cento), si presenterà alla prova nei licei; 13.269 (il 30 per cento) negli istituti tecnici e 6.895 (il 16 per cento) nei professionali. Dei 41.839 maturandi tra interni ed esterni delle scuole statali, le province in cui si concentra il maggior numero di candidati sono Palermo e Catania: sono rispettivamente 9.946 (erano 9.713 nel 2025) e 9.523 (erano 9.453 nel 2025). Seguono Messina con 5.173 (erano 5.057 nel 2025), Trapani 3.764 (3.845 nel 2025), Agrigento 3.599 (3.722 nel 2025). A Siracusa e provincia se ne presenteranno 3.296 (3.231 nel 2025), a Ragusa 2.775 (2.697 nel 2025), a Caltanissetta 2.490 (2.542 nel 2025) e, infine, Enna con 1.273 (erano 1.362 nel 2025).

Dei 2.486 candidati delle scuole paritarie siciliane, 833 sono a Palermo e 451 a Catania. Tra i licei è anche quest’anno lo scientifico che conta il maggior numero di maturandi 6.012 (6.367 nel 2025), a cui vanno aggiunte le diverse opzioni tra cui: scientifico – opzione scienze applicate (3.087), scientifico – sezione a indirizzo sportivo (493), scientifico opzione internazionale cinese (33), scientifico – opzione scienze applicate quadriennale (76) e scientifico quadriennale (28), un percorso sperimentale autorizzato dal ministero e che consente ai giovani di acquisire il diploma in quattro anni invece che in cinque. Seguono il liceo classico (3.872), scienze umane (3.298), linguistico (2.682), scienze umane – opzione economico sociale (1.304), liceo delle arti figurative, plastico – pittorico (566).

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