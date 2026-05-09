Scuola e formazione, gli studenti del “Brunelleschi” nell’azienda “Siciliana Gessi”

Gli studenti dell’indirizzo CAT – Costruzioni, Ambiente e Territorio del Istituto Superiore N. Gallo – L. Sciascia, plesso tecnologico “Brunelleschi”, hanno partecipato ad una significativa attività di PCTO/FSL – Formazione Scuola Lavoro presso Siciliana Gessi dei Fratelli Chianetta, con sede in contrada Priolo a Favara.

L’esperienza ha coinvolto le classi terze, quarte e quinte CAT, accompagnate dai docenti C. Carlino, G. Callea, G. Terrazzino, G. Terrasi, O. Ingrasci, V. Maniglia e A. Vitello, offrendo agli studenti l’opportunità di entrare direttamente a contatto con una realtà produttiva d’eccellenza del territorio operante nel settore dei materiali per l’edilizia moderna.

Durante la visita gli alunni hanno potuto osservare da vicino i laboratori di analisi delle materie prime e dei prodotti finiti, approfondendo le procedure di controllo qualità e sperimentazione che precedono la commercializzazione dei materiali. Grande interesse hanno suscitato anche gli stabilimenti produttivi e i vari processi di lavorazione, trasformazione e stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti.

Particolare attenzione è stata dedicata ai sistemi innovativi per l’edilizia per interni ed esterni, tra cui intonaci, premiscelati, rasanti, collanti, prodotti in gesso e materiali tecnici utilizzati nelle moderne costruzioni, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità, all’efficienza e alla qualità delle lavorazioni.

Massima partecipazione e coinvolgimento da parte dei futuri geometri, che hanno avuto modo di comprendere concretamente il collegamento tra studio teorico, ricerca, sperimentazione industriale e applicazione pratica nel mondo delle costruzioni. L’iniziativa si è rivelata un’importante occasione formativa e orientativa, permettendo agli studenti di conoscere da vicino le tecnologie e i processi produttivi che caratterizzano il settore edilizio contemporaneo. La scuola ringrazia la direzione e il personale della Siciliana Gessi per l’accoglienza, la disponibilità e la professionalità dimostrate durante tutta l’attività formativa