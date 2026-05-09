Agrigento

Al volante con il cellulare o sullo scooter senza casco, ritirate 14 patenti e sequestrati 8 motorini 

Rimane sempre alto il numero di infrazioni riconducibili all’utilizzo del cellulare al volante o alla guida di uno scooter senza il casco

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sono 14 le patenti di guida ritirate e 8 gli scooter sequestrati nell’ultima settimana ad Agrigento. È il bilancio dell’attività della polizia locale che ha intensificato i controlli sulla sicurezza stradale.

E purtroppo rimane sempre alto il numero di infrazioni riconducibili all’utilizzo del cellulare al volante o alla guida di uno scooter senza il casco. I vigili urbani – tra i quartieri di Villaggio Mosè e San Leone – in appena sette giorni hanno ritirato 14 patenti ad altrettanti automobilisti indisciplinati. Nei loro confronti sono scattate multe di 250 euro e 5 punti decurtati dalla patente. Se recidivi la sospensione della patente può arrivare fino a due mesi. 

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