Menfi

Finto carabiniere, anziano consegna mille euro e quattro fucili ai truffatori 

Questa volta a cadere nel raggiro è stato un pensionato di Menfi

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Ancora una truffa con il metodo del finto carabinieri in provincia di Agrigento. Questa volta a cadere nel raggiro è stato un pensionato di Menfi. L’anziano è stato contattato da un sedicente appartenente all’Arma che gli ha riferito che il veicolo a lui intestato era stato usato per una rapina e che avrebbe dovuto pagare per evitare guai con la giustizia.

Poco dopo si è presentato alla porta di casa un finto maresciallo al quale l’83enne ha consegnato mille euro in contanti e quattro fucili che deteneva legalmente. Al via le indagini dei carabinieri di Menfi per risalire all’identità dei malviventi. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Raffica di rapine e furti in pochi giorni, giovane agrigentino condannato a 7 anni e 10 mesi 
Agrigento

Faceva parcheggiare auto con tesserino falso alla Valle dei templi, denunciato 
di Giuseppe Castaldo

Ex impiegato comunale ucciso a Raffadali, ergastolo a Roberto Lampasona
Apertura

Corruzione, Totò Cuffaro chiede di patteggiare 3 anni 
Apertura

Manifesto elettorale di Ida Cuffaro sulla panchina rossa simbolo della violenza sulle donne: “Denuncio”
banner italpress istituzionale banner italpress tv