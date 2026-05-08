Finto carabiniere, anziano consegna mille euro e quattro fucili ai truffatori 

Ancora una truffa con il metodo del finto carabinieri in provincia di Agrigento. Questa volta a cadere nel raggiro è stato un pensionato di Menfi. L’anziano è stato contattato da un sedicente appartenente all’Arma che gli ha riferito che il veicolo a lui intestato era stato usato per una rapina e che avrebbe dovuto pagare per evitare guai con la giustizia.

Poco dopo si è presentato alla porta di casa un finto maresciallo al quale l’83enne ha consegnato mille euro in contanti e quattro fucili che deteneva legalmente. Al via le indagini dei carabinieri di Menfi per risalire all’identità dei malviventi.