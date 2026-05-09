Canicattì

Faldetta nuovo responsabile dell’Elevata Qualificazione 5: la soddisfazione degli architetti

Carmelo Faldetta è stato nominato responsabile dell’Elevata Qualificazione 5 (Ufficio Europa), Opere pubbliche, Manutenzione e Servizi informatici del Comune di Canicattì

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Carmelo Faldetta è stato nominato responsabile dell’Elevata Qualificazione 5 – Politiche di coesione (Ufficio Europa), Opere pubbliche, Manutenzione e Servizi informatici del Comune di Canicattì. Una scelta accolta con soddisfazione dall’Ordine degli architetti.

«Carmelo Faldetta – commenta il presidente Alfonso Cimino – è un caro collega, da sempre vicino alle politiche dell’Ordine. Ne riconosciamo le qualità umane e professionali e siamo certi che offrirà un contributo prezioso al Comune di Canicattì. Svolgerà il suo ruolo con entusiasmo e competenza, affrontando le criticità non solo da dirigente ma anche da architetto, con una visione tecnica e sensibile alle esigenze del territorio. In un momento in cui la carenza di personale negli Uffici tecnici sta creando difficoltà in molti Comuni dell’Agrigentino, la sua presenza rappresenta un valore aggiunto concreto».

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