Agrigento

I quattro candidati sindaco si confrontano a Fontanelle, le periferie al centro del dibattito (VIDEO)

Ai quattro candidati sindaco di Agrigento abbiamo anche chiesto cosa faranno nei primi 100 giorni una volta eletti: ecco cosa hanno risposto

Pubblicato 17 minuti fa
Da Irene Milisenda

Riqualificazione delle periferie, valorizzazione delle frazioni e rafforzamento del legame tra centro e territori. Questi gli argomenti alla base del confronto – moderato dal giornalista Gioacchino Schicchi – che si è svolto a Fontanelle con la partecipazione dei quattro candidati sindaco di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, Luigi Gentile, Michele Sodano e Dino Alonge.

“I quartieri sono luoghi di identità, partecipazione e coesione sociale, risorse fondamentali per uno sviluppo equilibrato e sostenibile, ed è per questo che abbiamo voluto incontrare i candidati sindaci e confrontarci con loro”, dichiara Emanuele Montalbano del Comitato Fontanelle Insieme che hanno promesso l’incontro pubblico e apartitico.

Un confronto non solo con i cittadini ma soprattutto tra i candidati che hanno parlato dei loro programmi, e di quali sono le “possibili soluzioni” per risollevare Agrigento e dare un nuovo volto alla città.

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