Agrigento

Inseguito dai carabinieri dopo aver rubato uno scooter, fugge tra i campi a Maddalusa

Dopo un inseguimento il malvivente è stato costretto ad abbandonare il mezzo appena rubato e fuggire tra i campi per far perdere le sue tracce

Pubblicato 7 secondi fa
Da Redazione

Ha rubato uno scooter nei pressi della zona del campo sportivo di Agrigento dirigendosi verso la strada statale 640 pensando di aver portato a segno il furto. Non aveva fatto i conti con i carabinieri che lo hanno intercettato lungo la strada statale 640, nella zona di Maddalusa.

Dopo un inseguimento il malvivente è stato costretto ad abbandonare il mezzo appena rubato e fuggire tra i campi per far perdere le sue tracce. I militari dell’Arma, in un terreno probabilmente utilizzato come base dal ladro, hanno recuperato anche un secondo motorino risultato rubato. I due mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari. 

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