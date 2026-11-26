Avrebbe perseguitato un sacerdote, accusandolo sui social di avere violentato e ucciso una donna mai esistita. Giuseppe Li Vecchi, 35 anni, di Siculiana, nell’Agrigentino, è stato rinviato a giudizio per stalking, diffamazione e procurato allarme. Il giudice Michele Dubini ha accolto la richiesta del pubblico ministero Matteo Maria Orlando, fissando l’inizio del processo al 13 maggio davanti al tribunale di Agrigento.

Secondo la procura, il trentacinquenne avrebbe utilizzato diversi profili social per attribuire al sacerdote lo stupro e l’omicidio di una donna, Samantha Castelli, la cui fotografia sarebbe stata generata con l’intelligenza artificiale. Gliinvestigatori non hanno trovato alcun riscontro sull’esistenza della presunta vittima. Tra gli episodi contestati figurano anche messaggi inviati alla Caritas diocesana e alle redazioni giornalistiche nei quali veniva annunciata l’uccisione del sacerdote durante la messa dell’Immacolata, circostanza che aveva fatto scattare un servizio di vigilanza delle forze dell’ordine. L’imputato, sottoposto al divieto di avvicinamento al religioso, aveva chiesto perdono durante una precedente udienza. Il sacerdote, pur rinunciando al risarcimento dei danni, non aveva ritirato la querela.