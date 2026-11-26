Momenti di apprensione questo pomeriggio per un turista americano che si è smarrito nelle campagne di Joppolo Giancaxio. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe perso il senso dell’orientamento non riuscendo più a trovare la strada di ritorno e perdendosi tra la fitta vegetazione. L’americano, fortunatamente, ha chiesto aiuto e ha inviato le coordinate della sua posizione. Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco con due mezzi. I pompieri hanno individuato l’uomo e lo hanno salvato. Presenti anche gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al turista che, per fortuna, sta bene.